Air Dolomiti: nel 2022 anche il volo tra Brindisi e Monaco di Baviera

Air Dolomiti raddoppia la presenza in Puglia e, dopo Bari, avvierà le operazioni anche dall’aeroporto di Brindisi con il collegamento sull’hub di Monaco di Baviera.

Il volo avrà due frequenze alla settimana con debutto il 9 aprile e partenze il sabato e la domenica. “Con questo nuovo collegamento – dichiara il vicepresidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – giochiamo una partita importante, quella della Summer 2022. La nostra strategia è quella di riuscire a portare in Puglia, attraverso collegamenti nuovi e importanti come quello di Monaco, turisti stranieri che arrivano da ogni parte del Mondo”.



Il volo verrà effettuato utilizzando un Embraer 195 da 122 posti.” La collaborazione con Aeroporti di Puglia si inserisce in un piano di ampliamento dei voli che la nostra compagnia sta cercando di perseguire a dispetto del momento di incertezza – aggiunge il chief commercial officer della compagnia Paolo Sgaramella -; oltre alle enormi potenzialità che il territorio pugliese offre in ogni stagione, sicuramente ci sono anche interessi e opportunità di natura commerciale che potrebbero essere adeguatamente stimolati e sviluppati con questo nuovo collegamento”.