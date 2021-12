Canarie, Lattitude Hub cambia nome: sarà Canarian Airways

Si chiamerà Canarian Airways la compagnia delle Canarie nata dal sodalizio di 14 imprenditori turistici di Tenerife e La Palma, che inizialmente aveva preso il nome di Lattitude Hub. “In principio - spiega uno dei fondatori, Jorge Marichal, albergatore e presidente della Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel) - cominciammo ad operare con il nome della società madre, ma Canarian Airways è ciò che siamo, la nostra idea prima, con cui vogliamo dimostrare alla società canaria che siamo parte di lei e siamo impegnati nel contribuire al suo sviluppo economico e sociale, senza dimenticare che questo nome è ciò che facilmente ci rende riconoscibili tra i nostri principali mercati emissori”.

Il cambio di nome, spiega vivilecanarie.com, verrà fatto in modo progressivo in tutti gli elementi della compagnia, ma non verrà mai meno l’obiettivo del vettore: collegare con voli diretti le isole dell’arcipelago impegnandosi, come spiega Marichal, per consentire ai clienti di raggiungere gli alberghi con un solo volo e a prezzi competitivi.