Policy più elastiche per stimolare le prenotazioni. È la linea adottata da Singapore Airlines, che oggi opera cinque voli diretti alla settimana da Milano Malpensa su Singapore e 4 frequenze settimanali da Roma via Copenaghen.

"Sia - assicura Peter Tomasch, regional pr manager Europe - ha introdotto condizioni di prenotazione molto flessibili per incoraggiare i clienti a prenotare in serenità, come il cambio data gratuito per tutti i biglietti emessi fino al 31 marzo 2022".



Sicurezza

Inoltre, ha proseguito, "ha implementato misure ad ampio spettro in materia di salute e sicurezza" e "soluzioni digitali innovative per migliorare l'esperienza di viaggio, mitigare i rischi di trasmissione di Covid-19 e ridurre il contagio tra le persone".



Iniziative che alla compagnia sono valse una valutazione Diamond nella audit Apex Health Safety e una valutazione di 5 stelle nella Covid-19 Airline Safety Audit di Skytrax.



Amina D'Addario