Air Europa-Iag: sfuma l’accordo

È arrivata la conferma ufficiale: Iag e Air Europa sono al lavoro per rescindere l’accordo che prevedeva il passaggio del vettore spagnolo al gruppo.

Il primo accordo era stato firmato il 4 novembre del 2019, come ripercorre preferente.com. Le condizioni erano poi state riviste a gennaio del 2021, quando il valore dell’operazione era stato fissato a 500 milioni di euro.



Poi però sono sorte le difficoltà: il Covid innanzitutto, con i suoi effetti sui conti delle compagnie aeree, ma anche il via libera dell’antitrust europeo.



Ora l’operazione è sul punto di essere bloccata. Ma entrambe le compagnie, afferma il sito di informazione spagnolo, si dicono pronte a riprendere eventualmente le trattative nel momento in cui la ripresa del comparto aereo sarà effettiva e dunque anche la situazione finanziaria sarà differente da quella attuale.