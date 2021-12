British low cost, arriva il network: 35 destinazioni e 7 voli sull'Italia

Saranno 35 le destinazioni che faranno parte del network della sussidiaria low cost di British Airways che si posizionerà sull’aeroporto di Londra Gatwick e che inizierà le operazioni alla fine di marzo, con l’avvio dell’orario estivo. E l’Italia sarà presente con 7 rotte in totale.

Le rotte

Per i voli, che saranno effettuati sotto le insegne di British Airways, verranno inizialmente posizionati tre aerei Airbus, ma la progressione sarà continua e a maggio la flotta sarà composta da 18 aerei. Per quanto riguarda la Penisola il primo volo sarà quello su Verona e poi progressivamente verranno aggiunti anche gli aeroporti di Catania, Bari, Torino, Venezia, Milano Malpensa e Cagliari.



Il servizio

“I nuovi servizi saranno marchiati e conosciuti come British Airways – spiega la compagnia in una nota -. I clienti riceveranno lo stesso elevato livello di servizio che si aspettano da British Airways, oltre a godere dei vantaggi di viaggiare con la compagnia di bandiera del Regno Unito, tra cui una generosa franchigia bagaglio, acqua e snack gratuiti, selezione gratuita del posto a 24 ore e vantaggi frequent flyer che includere l'accesso alla lounge”.