Etna, nuova attività eruttiva: i primi voli dirottati su Palermo

Sono 4 per ora i voli dirottati su Palermo da Catania, a causa della ripresa dell’attività esplosiva di uno dei crateri che sta spandendo sabbia e cenere su Catania. Lo comunica su Twitter l'account dell'aeroporto di Palermo.

L'aeroporto di Catania ha inoltre comunicato che dalle 15 lo spazio aereo è inibito al traffico. Nessun volo può atterrare né decollare a causa dell'eruzione del vulcano.



L’attività sul cratere Sud Est del vulcano è iniziata verso le 11.15 di questa mattina, ma nelle prime ore non ha provocato problemi al traffico aereo.



A partire dalle 14.30 circa, però, hanno iniziato ad essere dirottati sullo scalo di Palermo una serie di voli in arrivo verso Catania, segno che la situazione del vulcano non è migliorata col passare delle ore.