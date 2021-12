Delta, nuovi investimenti in Latam, Aeromexico e Virgin Atlantic

Riparte la macchina degli investimenti internazionali di Delta Air Lines e tornano a concentrarsi sui vettori con i quali la major Usa aveva avviato relazioni negli ultimi anni.

Mentre il vettore Usa resta uno degli indiziati per l’avvio delle partnership internazionali con Ita Airways, l’azienda ha deciso di stanziare 1,2 miliardi di dollari per consolidare gli investimenti in Latam, Aeromexico e Virgin Atlantic, quest’ultima anche partner nella joint venture transatlantica insieme a Air France-Klm.



Nel dettaglio, secondo quanto riportato da Simpleflying, Delta salirà al 20 per cento delle quote nel vettore messicano e al 10 per cento nel gruppo sudamericano. Inoltre verrà immessa nuova liquidità in Virgin Atlantic, di cui Delta detiene il 49 per cento delle quote, per una cifra intorno ai 400 milioni di dollari.