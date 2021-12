Assaeroporti: Vasile di Aeroporti di Puglia entra nel consiglio direttivo

Aeroporti di Puglia si rafforza con l’ingresso del vicepresidente, Antonio Maria Vasile, nel consiglio direttivo di Assaeroporti. “La nomina consentirà alla Puglia di consolidare la policy di sviluppo della connettività e delle infrastrutture - ha commentato Vasile -, in quanto gli aeroporti devono essere considerati come snodi fondamentali per lo sviluppo dell’economia regionale”.

Tra gli obiettivi principali di Assaeroporti, che rappresenta 33 società di gestione, l’interazione con le istituzioni di governo nazionali ed europee per assicurare lo sviluppo del trasporto aereo; la promozioen della collaborazione tra le società associate per contribuire al miglioramento dei processi e delle tecniche di gestione; la cooperazione con le altre associazioni di settore per favorire l’adozione di best practice e garantire l’innalzamento dei livelli di qualità e sicurezza delle attività aeroportuali.