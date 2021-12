Emirates: impennata di passeggeri all'aeroporto di Dubai

Saranno oltre 1,1 milioni i passeggeri che transiteranno dal Terminal 3 del Dubai International Airport nei giorni che precedono il Natale. La stima è di Emirates, che ha previsto un periodo di intenso traffico che durerà almeno fino al 21 dicembre.

Solo quest’ultima fine settimana ha visto un picco di circa 250mila viaggiatori in partenza dallo stesso terminal, utilizzato principalmente da Emirates. Una boccato d’ossigeno per Emirates Group che, come riporta la sede Ice di Dubai, nel primo semestre dell’anno ha registrato una perdita di 5,8 miliardi di dirham, pari a circa 1,6 miliardi di dollari; un dato in controtendenza rispetto all’anno prima, in cui il calo era stato di 12,6 miliardi di dirham.



Da gennaio a ottobre 2021 il traffico passeggeri totale all’aeroporto internazionale di Dubai è stato di 20,7 milioni di apsseggeri e secondo Dubai Airports alla fine dell’anno si potrebbero raggiungere i 28,7 milioni di viaggiatori, un computo totale in aumento rispetto alle stime precedenti.