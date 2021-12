United Airlines, offensiva sull’Atlantico: tutte le rotte italiane

United Airlines rafforza il suo impegno sulle rotte atlantiche per il 2022. La prossima estate il vettore volerà verso Europa, Medio Oriente, Africa e India, con 100 voli giornalieri in media durante il periodo estivo di punta. Le destinazioni transatlantiche in programma la prossima estate sono 34, con diverse città italiane incluse nel programma.

Su Milano Malpensa la compagnia aerea opererà un servizio giornaliero con B767-300ER. Lo stesso tipo di aeromobile sarà utilizzato per il volo su Napoli, anch’esso giornaliero. Sono invece due i collegamenti effettuati su Roma Fiumicino, mentre a Venezia il vettore volerà una volta al giorno con B767-400ER.



Tra gli altri collegamenti europei quello con Parigi, che prevede due voli al giorno, mentre su Londra i collegamenti saranno sette, con B767-300ER da 167 posti. Ma il vettore raggiungerà quasi tutte le capitali europee, da Lisbona a Madrid, da Amsterdam a Praga, da Berlino a Reykjavik. Palma de Mallorca sarà raggiunta tre volte alla settimana, così come Tenerife.