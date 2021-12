Gdsm Global Gsa: Patrizia Ribaga nominata amministratore delegato

Patrizia Ribaga è il nuovo amministratore delegato di Gdsm Global Gsa. La manager, che dal 2018 rivestiva già l’incarico di cco per l’azienda, riporterà ora a Manlio Olivero, presidente & ceo del Gsa milanese, coordinando tutte le attività della società.

L’obiettivo di Ribaga, che vanta una lunga esperienza alla guida di Delta Air Lines in Italia, sarà quello di sviluppare nuovi prodotti e coordinare le divisioni sales & marketing di Global in entrambi i Paesi – Italia e Spagna – in cui il gsa è presente. In questo suo ruolo, quindi, la nuova a.d. lavorerà a stretto contatto con Massimo Fede, Director of Sales Italy; Laura Faraoni, Director of Marketing Italy e Carolina Rodriguez, Country Manager Spain.



La storia di Gdsm

Fondata da Manlio Olivero, Global Distribution Sales & Marketing (Gdsm) è il rappresentante b2b esclusivo di Hertz in Italia e Spagna per i settori leisure e business travel; in quest’ultimo caso soddisfa le esigenze di autonoleggio delle PMI, sempre attraverso le agenzie di viaggi. A fine 2014, Global ha lanciato Vacanzeincamper.com, il broker di noleggio camper nel mondo. La società inoltre rappresenta le compagnie aeree Air Madagascar ed Aircalin e la compagnia di navigazione fluviale AmaWaterways, oltre a Italo Ntv sul mercato spagnolo, a cui si affiancano le le partnership con Booking.com e MyParking per il mercato italiano. “Sono estremamente grata per la fiducia accordatami nell’assegnarmi questo nuovo incarico, che porterò avanti con la professionalità e la passione che mi hanno sempre contraddistinta, e con l’obiettivo di raggiungere nuovi importanti traguardi per Global GSA” è il commento di Patrizia Ribaga.