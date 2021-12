JetBlue e Aer Lingus espandono il codeshare

JetBlue ha annunciato la decisione di espandere la partnership con Aer Lingus per operare voli in codeshare. La novità riguarda gli hub di New York e Boston, infatti JetBlue aggiungerà il proprio codice sulle prenotazioni relative agli operativi in partenza da New York JFK e diretti sia a Dublino sia a Shannon, e su quelli che decolleranno verso le due destinazioni irlandesi dal Boston Logan International Airport.

Si tratta di un segnale di ripresa del traffico internazionale e per il futuro, come riporta travelpulse.com, JetBlue sembra intenzionata ad aggiungere il proprio codice anche ad alcune rotte di Aer Lingus fuori dall'Irlanda. G. G.