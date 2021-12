Trenord, 12 corse in più con i treni Caravaggio sulla linea Milano-Arona-Domodossola

Da domenica 12 dicembre, con l’entrata in vigore del nuovo orario invernale, altre 12 corse Trenord saranno effettuate con treni Caravaggio sulla linea Milano-Arona-Domodossola.

Salgono così a quota 36 le corse effettuate dai nuovi convogli ad alta capacità sulla tratta.



I nuovi mezzi prodotti da Hitachi - che hanno fatto il primo ingresso in servizio sulla linea nel mese di aprile 2021 - offrono ai passeggeri maggiore comfort, grazie a sistemi di climatizzazione autoregolati e di illuminazione LED, prese elettriche e USB utili per la ricarica dei dispositivi mobili.



I treni Caravaggio sono dotati anche di soluzioni audio e video per l’informazione a bordo e di 44 telecamere per la videosorveglianza.