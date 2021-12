Trainline apre una sede a Milano e nomina Andrea Saviane country manager Italia

Trainline punta sull’Italia. La piattaforma ha aperto un ufficio a Milano e ha nominato Andrea Saviane (nella foto) country manager. Saviane sarà responsabile del mercato italiano e lavorerà, insieme a nuovo team locale dalla nuova sede.

Il country manager avrà il compito, spiega l’azienda in una nota, “di contribuire a far crescere ulteriormente il mercato dell’industria ferroviaria in Italia attraverso tutte le leve a disposizione, partendo dal marketing fino a quelle di prodotto e commerciali”.



Saviane si unisce al leadership team di Trainline e riporterà direttamente al vp commercial, Matthias Mahr.



Carriera

La new entry arriva nella fila di Trainline dopo l’esperienza in Blubrake, startup del mondo della mobilità, dove è stato responsabile delle vendite e del marketing. Prima di questa esperienza è stato country manager Italia di BlaBlaCar.