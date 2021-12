Ita Airways e Air France, parte l’accordo di code sharing

Non si arresta il flusso di accordi di code share firmati da Ita Airways con diversi partner internazionali. A pochi giorni da quello siglato con Klm arriva ora anche l’importante intesa con Air France sui rispettivi hub di Roma Fiumicino e Parigi Charles de Gaulle.

Per il vettore italiano ci sarà l’opportunità di ampliare la propria offerta commerciale sui settori domestici francesi e in Nord Europa (Gran Bretagna, Scandinavia, Danimarca), mentre Air France apporrà il proprio codice su una selezione di voli domestici di Ita Airways via Roma – Fiumicino (Bari Brindisi, Catania, Genova, Palermo, Lamezia, Trieste, Venezia) e su due destinazioni internazionali (Malta e Tirana).



Prevista inoltre l’estensione anche a una serie di destinazioni Usa non appena arriverà l’autorizzazione da parte del Dot.