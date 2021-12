È tornato alla ribalta delle cronache, insieme al suo soprannome ‘er Viperetta’, a causa di recenti vicende giudiziarie. Il nome di Massimo Ferrero, che per la maggior parte degli italiani è legato alla Sampdoria, per gli addetti ai lavori nel turismo richiama alla mente gli ultimi travagliati mesi della compagnia aerea Livingston, trascinata nel ‘gorgo’ del Ventaglio prima del tentativo (non riuscito) di salvataggio.

Produttore cinematografico, arrivò all’allora TTG Incontri annunciando un rilancio del vettore acquistato da Bruno Colombo nel giro di pochi mesi. Le cose andarono diversamente e lo storico nome di Livingston sparì dagli scenari del turismo.



Ferrero però restò nella memoria come un outsider del turismo, con un approccio ‘sopra le righe’ (che il grande pubblico ha imparato a conoscere poi con la sua presidenza della Sampdoria) e sicuramente uno dei personaggi più al centro delle cronache.