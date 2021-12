Aeroporto di Trapani, parte bene la stagione invernale: le statistiche di novembre

Inizia con il segno più la stagione invernale dell’aeroporto di Trapani Birgi. Dal primo novembre il Vincenzo Florio ha registrato un totale di 39.518 passeggeri e movimenti.

Le statistiche parlano di un incremento del 698% del traffico pax e del 105% dei movimenti rispetto al 2020; +60% pax e +33% movimenti rispetto al 2019; e +3% pax e -1% sul 2018.



“Anche questo primo mese della winter 2021 2022 restituisce un quadro positivo – commenta in una nota il presidente di Airgest, società di gestione dello scalo trapanese, Salvatore Ombra -. La crescita è costante in tutto il 2021, già a partire dal mese di giugno. Sono numeri che generano entusiasmo e fiducia. Segno che la cura, possibile grazie al massiccio intervento della Regione Siciliana, ha rimesso in piedi lo scalo, permettendo ai trapanesi di tornare letteralmente a volare”.



Fino a marzo 2022 dallo scalo siciliano si possono raggiungere: Bergamo, Bologna, Brindisi, Napoli, Parma, Pisa, Roma Ciampino e Fiumicino, Torino, Treviso, Pantelleria, nonché Bruxelles, Londra e Malta. Nuove rotte saranno poi aperte nella stagione estiva.