“Finora abbiamo trasportato 700mila passeggeri e per Natale dovremmo tagliare il traguardo del milione”. Alza il velo sui numeri di Ita Airways il presidente Alfredo Altavilla, facendo chiarezza sulle cifre reali relative a dipendenti, aerei in flotta e quelli che dovranno arrivare oltre appunto all’andamento del traffico e alle previsioni per il 2022, che vedono la possibilità di arrivare a 13 milioni di pax.

Dipendenti

Nell’intervista rilasciata a Il Sole 24 Ore, il manager ha spiegato che sul fronte della forza lavoro al momento si è fermi a 2.141 dipendenti contro i 1.951 con cui era partita la compagnia, e comunque molti meno rispetto ai preventivati 2.800. Poi per il prossimo anno si prevede di assumere ancora almeno mille persone in base sempre all’andamento del mercato e partendo dal nuovo operativo dell’orario estivo.



Flotta

Sul fronte della flotta Altavilla ha confermato il passaggio di mano da Alitalia di 52 aerei, ma non tutti al momento sono stati utilizzati anche in virtù della necessità di provvedere alla manutenzione, ormai ferma da qualche tempo. A partire dal prossimo anno invece inizierà l’arrivo dei nuovi aerei Airbus e saranno 84 in totale: 28 in proprietà, 31 in leasing direttamente dal costruttore e altri 25 da altri lessors.