Cancellazioni più flessibili e sconti per le spose, la strategia di Air Tahiti Nui

Più flessibilità nelle cancellazioni e incentivi per gli honeymooner che prenotano in agenzia. È così che Air Tahiti Nui mira a stimolare le vendite sul mercato italiano.

"Insieme alla destinazione - ha spiegato il sales manager Italy, Ottavio Scotto di Vettimo, in occasione di un evento a Roma dedicato ai dettaglianti - abbiamo deciso di attuare una policy commerciale che consente al cliente di poter cancellare senza penali o di avere il rimborso totale del biglietto in caso di restrizioni o lockdown in Italia o in Polinesia francese. Si tratta di un incentivo concreto che siamo convinti permetterà ai viaggiatori di vincere l'incertezza e prenotare senza pensieri".



Ma una nuova iniziativa è anche dedicata ai viaggi di nozze. "La promozione che abbiamo lanciato - ha sottolineato Scotto - si applica alle tariffe tour operator e prevede uno sconto per le spose del 25% su tutti i biglietti via Parigi con l'esclusione dell'alta stagione". A. D. A.