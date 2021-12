Ita Airways e Klm: parte l’accordo di code sharing

Anche Klm entra nella rete dei code share di Ita Airways. L’accordo prevede l’applicazione dei codici Ita su una serie di voli operati dalla compagnia olandese via Amsterdam verso i Paesi di Finlandia, Norvegia, Danimarca e Gran Bretagna.

Sul fronte di Klm e clienti del vettore potranno usufruire dei voli dell’aerolinea italiana verso una selezione di destinazioni della Penisola oltre a Malta e Tirana. “Oggi abbiamo stretto un importante code share con Klm, uno dei maggiori vettori europei, fondamentali per noi in questo momento di start up aziendale – ha dichiarato Emiliana Limosani chief commercial oOfficer di Ita Airways – Avere accanto a noi un partner commerciale con un network così ricco, ci permette di soddisfare ancora di più le esigenze dei nostri passeggeri, accompagnandoli in giro per il mondo verso tutte le destinazioni da loro preferite”.



A seguito di questo accordo, i clienti delle due compagnie possono volare con un biglietto unico, effettuando il check-in all'aeroporto di partenza e il ritiro del bagaglio imbarcato all'aeroporto di arrivo.