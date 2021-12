La prima, grande novità, è che si potrà andare in Frecciarossa da Milano a Parigi, via Torino e Lione entro la fine di quest’anno. È con questa nuovissima tratta che Trenitalia apre le danze dell’orario invernale 2021/2022, al via da domenica 12 dicembre.

Il servizio sarà gestito da Trenitalia France, già Thello, grazie alla liberalizzazione sulle ferrovie francesi. "Sarà una startup - spiega Luigi Corradi, a.d. e d.g. di Trenitalia - e il servizio potrà essere incrementato in base ai risultati”. La partenza è prevista con due Frecce al giorno, andata e ritorno da Milano al mattino e alla sera; inoltre tre Frecciarossa al giorno, andata e ritorno, tra Parigi e Lione completeranno successivamente l’offerta disponibile per i collegamenti in Francia.



E per il 2022 è previsto lo sbarco in Spagna.



Il programma italiano

Tornano le Frecce no stop, e si registra un ritorno di consistenza anche del traffico regionale, crollato nel 2020. Dal 12 dicembre oltre 230 Frecce al giorno collegheranno fra loro le grandi città, con sei Frecciarossa al giorno in più tra Roma e Milano e quattro Frecciarossa no-stop Milano-Roma.



Più collegamenti anche per il Sud e con maggiore frequenza, treni diretti e soluzioni integrate treno+bus per raggiungere porti e aeroporti in tutta Italia. E ancora 94 Intercity e 24 Intercity Notte per le medie località e i capoluoghi di provincia.



L'obiettivo è "collegare le medie località e i capoluoghi di provincia, passando per i luoghi turistici e raggiungere importanti eventi culturali in tutta Italia con collegamenti senza cambi" spiega Corradi.



Nuove destinazioni previste anche per il servizio Regionale con i suoi 6.800 treni quotidiani, per "visitare luoghi di alto valore cultuale e paesaggistico, anche in sella alla propria bicicletta grazie agli oltre 20mila posti bici disponibili al giorno, con punti di ricarica per le e-bike". La flotta regionale, già rinnovata per circa il 50%, vedrà nel 2022 l'arrivo di 105 nuovi treni.



Inoltre, sul fronte biglietti, dal 18 dicembre anche per la tariffa Economy eSupereconomy sarà possibile ottenere il rimborso al 90% fino a due giorni prima della partenza, aggiungendo l’opzione rimborso in fase di acquisto.