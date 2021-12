Travelport e Air France-Klm, accordo per la distribuzione dei contenuti Ndc

I contenuti Ndc di Air France-Klm potranno essere distribuiti anche attraverso la piattaforma Travelport+ grazie all’accordo siglato tra il gds e il gruppo franco-olandese.

Travelport e Air France-Klm sono a buon punto sulla soluzione tecnica per la distribuzione Ndc. I contenuti Ndc verranno lanciati dall'inizio del 2022, con caratteristiche e funzionalità da aggiungere progressivamente.



“Questo è un passo importante nella nostra strategia, che completa la nostra rete di distribuzione Ndc esistente – commenta Pieter Bootsma, chief revenue officer del gruppo -. È un'innovazione chiave per Air France-Klm in quanto consente ai nostri clienti di beneficiare di offerte più attraenti e personalizzate”.