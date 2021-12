Ryanair pronta a operare voli di rimpatrio dal Marocco, chiesta l’autorizzazione

Ryanair ha chiesto al Governo del Marocco di potere effettuare alcuni voli di rimpatrio per gli europei che sono rimasti bloccati nel Paese in seguito alla decisione di bloccare tutti i collegamenti da e per il Paese per arginare la diffusione della variante Omicron del Covid.

La domanda è stata ufficializzata dall’ambasciata irlandese in Marocco e riguarda voli d’emergenza da effettuare martedì prossimo, 7 dicembre, verso le destinazioni di Dublino, Madrid, Barcellona, Bruxelles e Milano.



Lo stop forzato ai voli era diventato operativo da ieri, 30 novembre, e resterà attivo sicuramente fino al prossimo 13 dicembre. Non è escluso tuttavia che il Governo possa decidere per un’ulteriore proroga.