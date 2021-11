Il lusso in volo: pronto il super yacht dei cieli di Lufthansa

Una discoteca volante, un pavimento di vetro e addirittura un balcone da cui poter ammirare dall'alto l’aeroporto. Non manca proprio nulla per far divertire i big spender che si imbarcheranno sul nuovo ‘yachy dei cieli’ di Lufthansa, l'aereo privato per supermilionari cui la compagnia ha dato il nome di Explorer e che ha comportato un investimento di 325 milioni di dollari.

Presentato al recente Dubai Airshow, il velivolo include uffici, un bar, una zona pranzo e uno spazio per conferenze, oltre a diversi bagni. E a cabine degne di un hotel a cinque stelle.



Explorer offre anche strutture termali nella sala multifunzionale, situata nella parte posteriore dell'aeromobile, che può essere convertita in una "stanza d'ospedale volante" a seconda delle esigenze dei passeggeri. Come spiega Repubblica i passeggeri possono persino portare con sé sull’aereo addirittura le loro auto. Explorer può trasportare normalmente fino a 12 passeggeri Vip, ma può essere adattato anche per imbarcarne fino a 47. Qui il video.