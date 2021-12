Emirates: spunta l'ipotesi della quotazione in Borsa

Per Emirates potrebbero aprirsi le porte della quotazione in Borsa, anche se al momento non sono ancora stati indicati tempi e modi.

La notizia è rimbalzata nelle ultime ore da Dubai dopo che il Governo ha annunciato l’intenzione di aprire le porte del Paese agli investitori internazionali attraverso la quotazione di una decina tra le realtà più attraenti per l’ingresso di capitali esteri.



Tra le aziende citate ci sarebbe appunto la compagnia aerea, secondo quanto riportato da TTG Media, che ha saputo reggere in maniera positivo all’urto degli effetti della pandemia. Sull’argomento si è espresso il presidente Tim Clark, il quale ha dichiarato di essere in attesa di istruzioni in merito.