Tre riconoscimenti a Its Academy Turismo Veneto

Its Academy Turismo Veneto è stata pluripremiata a Job Orienta. Come riporta Hotelmag, sono tre i riconoscimenti a diverso titolo per i progetti realizzati: ‘Miglior Its d’Italia per la filiera del Turismo’, in base al monitoraggio Indire (Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa) e Ministero della Pubblica istruzione, riconosciuto durante l’evento Its Pop Days, piattaforma digitale dedicata all’orientamento esclusivo per gli Its; ‘Ville venete: quale realtà tra passato e futuro’, per la realizzazione di un’app per valorizzare del patrimonio artistico e architettonico delle Ville Venete attraverso realtà aumentata e il gioco; ‘Storie di alternanza’, nell’ambito di “Un apprendista orientale del vino”, progetto selezionato dalla Commissione di valutazione nazionale per la categoria “alternanza/tirocinio curriculare e apprendistato di 3° livello negli Istituti Tecnici Superiori.

“Massima soddisfazione per un lavoro per nulla scontato – ha affermato Massimiliano Schiavon, presidente Its Academy Turismo Veneto e Federalberghi Veneto -. Un plauso al sistema, all’organizzazione e ai ragazzi che costituiscono la risorsa più importante anche in prospettiva futura. L’idea che questi giovani, formati e motivati, possano diventare una risorsa per le imprese del comparto turistico per renderle sempre più competitive ci gratifica e ci sprona alla ricerca di un miglioramento continuo”.



L’Its Academy Turismo Veneto rappresenta un percorso biennale di alta formazione post diploma che mira a formare esperti con competenze specifiche e immediatamente spendibili nel mercato del lavoro.