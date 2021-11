easyJet ha deciso di venire incontro alle esigenze della clientela estendendo al 2022 la sua ‘Protection Promise’. “Sappiamo che la flessibilità è una componente fondamentale per i nostri clienti – osserva Sophie Dekkers, chief commercial officer di easyJet –, per questo abbiamo deciso di estendere la nostra Protection Promise, allo scopo di aiutare i clienti a prenotare i voli con fiducia, con la certezza di poter pianificare il viaggio senza doversi preoccupare di incorrere in spese di cambio volo, oppure rincari dovuti a restrizioni obbligatorie”.

Prosegue 'Freedom to Change'

Nell’ambito di questa linea prosegue fino al 31 marzo ‘Freedom to Change’, la policy che consente ai clienti di modificare gratuitamente il proprio volo. Non ci sono restrizioni su date o destinazione: i viaggiatori con prenotazioni sia nuove, sia già esistenti possono trasferirsi su qualsiasi altro volo in vendita fino alla fine di settembre 2022 e su qualsiasi altra destinazione del network del vettore, che copre 35 Paesi in Europa, Nord Africa e Medioriente.



La Travel Restriction Protection, invece, rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2022, permettendo ai clienti di ricevere un rimborso o un voucher nel caso in cui il loro volo sia interessato da un divieto di viaggio o qualora debbano sottoporsi a una quarantena obbligatoria in hotel.



L'annnullamento del viaggio

Inoltre, a seguito delle recenti modifiche alle restrizioni di viaggio, i clienti easyJet Holidays che devono viaggiare fino al 17 dicembre hanno tempo fino alla mezzanotte di oggi per annullare la loro vacanza online ottenendo un credito valido per poter effettuare una nuova prenotazione immediata. Tutti i clienti easyJet holidays possono infine apportare modifiche alla propria vacanza fino a 28 giorni prima della partenza.