Fondo 777 Partners e famiglia Krause: dopo Genoa e Parma calcio anche gli aerei nel mirino?

Sarebbero due i fondi di investimento che starebbero sondando il terreno per capire se ci sono le basi e le opportunità per la creazione una nuova compagnia aerea di stampo tricolore. Curiosamente entrambi si sono affacciati sulla Penisola dopo avere rilevato una squadra di calcio: nel primo caso il Genoa, acquistato da Preziosi dal fondo 777 Partners, nel secondo il Parma con la famiglia Krause.

Secondo quanto riportato da Il Sussidiario, per quanto riguarda il fondo 777 Partners questo non sarebbe nuovo al mondo del trasporto aereo. Fondato nel 2015 con sede a Miami, ci sarebbe questa realtà dieto la new entry Flair: ma la società è anche attiva nell’acquisizione di aeromobili da piazzare poi in leasing ad altri vettori.



Per quanto riguarda l’americana Krause, gli interessi principali in questo caso sono legati alla vendita al dettaglio e al food, ma si starebbe pensando a una diversificazione sfociata nel primo caso nel calcio e che ora potrebbe orientarsi anche nel trasporto aereo.