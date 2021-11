Ita Airways: nuovo accordo di code share, nella rete anche Air Serbia

Si aggiunge anche Air Serbia all’elenco delle compagnie aeree con le quali Ita Airways sta stringendo accordi di code share per ampliare quanto più possibile il raggio di azione in vista del 2022, anno chiave per la crescita sul mercato della compagnia erede di Alitalia.

Air Serbia inserirà il suo codice di volo JU sui voli Ita Airways da Roma verso due destinazioni internazionali, Atene e Tirana, nonché sui voli locali verso nove destinazioni in Italia, Bari, Brindisi, Genova, Catania, Lamezia Terme, Palermo , Torino, Trieste e Venezia.



Sul fronte italiano l'accordo di codeshare consente a Ita Airways di espandere la propria rete aggiungendo il proprio codice di volo AZ ai voli di linea diretti della compagnia di bandiera serba da Fiumicino e Malpensa a Belgrado. Inoltre, i passeggeri potranno volare via Belgrado verso 11 destinazioni internazionali gestite da Air Serbia: Atene, Banjaluka, Bucarest, Lubiana, Podgorica, Sarajevo, Sofia, Skopje, Salonicco, Tivat e Tirana.