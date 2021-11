Linate: ecco come cambia il Forlanini dopo la rivoluzione degli slot post Alitalia e Air Italy

Inizia a prendere forma la nuova Linate. Non un altro restyling come avvenuto negli anni scorsi, ma quella revisione di mappa delle compagnie aeree, con la redistribuzione dei pesi, e del network generata dal doppio scossone che l’ha interessata di riflesso: l’uscita di scena di Air Italy e la chiusura di Alitalia. Nel primo caso, infati, si sono liberati gli slot utilizzati dall’ex vettore dell’Aga Khan, nel secondo Ita Airways ha potuto solo l’85 per cento di quelli detenuti dall’ex compagnia di bandiera.

Secondo l’analisi effettuata da Corriere.it, il tesoretto da redistribuire ammonterebbe a circa un settimo del totale, ovvero circa 16.800 movimenti annui e un potenziale superiore ai 3 milioni di passeggeri. La situazione definitiva sarà chiara solamente in primavera, quando la riassegnazione sarà completata, ma un primo quadro emerge già.



La mappa

Intanto sono approdate a Linate 2 low cost, Wizz Air e Blue Air, con rispettivamente 6 e 4 slot giornalieri, mentre Volotea si è consolidata anche grazie alla continuità territoriale che avrà in gestione almeno fino a fine marzo. Tra le major invece quasi tutte hanno già aumentato il loro presidio, da Air France a Klm a Iberia, mentre Lufthansa ha avuto un incremento sia direttamente su Francoforte sia via Air Dolomiti su Monaco.