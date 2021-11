Nuovo codeshare fra Air Transat e WestJet sui cieli del Canada

Air Transat e WestJet hanno concordato di collaborare su un codeshare che consentirà di prenotare viaggi intercontinentali dei due vettori in un unico biglietto consentendo through-check dei bagagli. La collaborazione consentirà ovviamente una maggiore offerta.

“Questo accordo è una prima pietra nella nostra strategia per far crescere e rafforzare la nostra rete attraverso alleanze. Creerà grandi opportunità per i nostri clienti esistenti e futuri, che stanno cercando di connettersi tra il Nord America e l'Europa e miglioreranno la nostra presenza sul mercato transatlantico" spiega Annick Guérard, presidente e ceo di Transat.



"Questa nuova cooperazione transatlantica consentirà a WestJet di offrire ancora più destinazioni ai viaggiatori, collegando il Nord America e l'Europa in modi nuovi e a beneficio degli ospiti su entrambe le sponde dell'Atlantico” dice Ed Sims, presidente e ceo di WestJet.



L'attuazione dell'accordo di codeshare è prevista per l'inizio del 2022, previa ricezione di tutte le consuete approvazioni normative.