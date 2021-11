Dubai Airshow: Airbus surclassa Boeing nel numero di nuovi ordini

Airbus batte Boeing 408 a 101. La sfida eterna tra i due big dell’aviazione ha fatto tappa questa settimana all’attesissimo appuntamento del Dubai Airshow e per il consorzio europeo si è consumata una vittoria netta sul fronte degli ordini ricevuti.

L’evento negli Emirati ha rappresentato una boccata d’ossigeno per i costruttori, tornati a essere corteggiati dalle compagnie aeree per ampliare e rinnovare le flotte in prospettiva del rilancio futuro. E in questa fase Airbus è stata quella che ha ricevuto le maggiori attenzioni del mercato.



A are la differenza in questo contesto è stato il maxi ordine piazzato da Indigo Partners, la controllante di Wizz Air, Frontier, Volaris e JetSmart: da sola ha effettuato una commessa da 255 aeromobili della famiglia A321neo, la maggior parte dei quali da girare alla low cost e al vettore americano.