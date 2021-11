di Isabella Cattoni

Dieci anni di Tgv, dieci anni di alta velocità dalla Francia all’Italia: Sncf Voyages Italia festeggia un importante giro di boa dall’avvio della propria offerta sulla tratta Milano-Torino-Parigi, aperta con il primo Tgv partito nel 2011.

Per celebrare questo traguardo, la compagnia ha inaugurato un nuovo spazio clienti all’interno della Stazione Garibaldi a Milano e lanciato una promozione per viaggiare su Tgv InOui a partire da 10 euro. I biglietti della promozione biglietti saranno in vendita dal 16 al 18 novembre per partenze dal 1 dicembre 2021 al 16 maggio 2022.



“Puntualità, sicurezza, relax, attenzione alla sostenibilità sono i punti di forza di un’offerta che va arricchendosi sempre più – ha commentato Jean-Baptiste Guenot (nella foto a sinistra insieme a Jean-Francois Ancora), direttore Europa e sviluppo internazionale e presidente di Sncf Voyages Italia Jean-Baptiste Guenot.-. In 10 anni abbiamo fatto viaggiare 20mila treni e trasportato 6 milioni di clienti su treni che oggi rappresentano il top quanto a comfort, tecnologia e attenzione all’ambiente”. Perché, ricorda Guenot, “Scegliere il treno significa emettere 50 volte meno emissioni di Co2 rispetto all'auto e 80 volte meno rispetto all’aereo”.



Un’attenzione sulla quale si focalizza anche l’intervento dell’amministratore delegato di Sncf Voyages Italia, Jean-Francois Ancora: “Il nostro Tgv InOui rappresenta il top dell’offerta. E dalla scorsa estate i clienti hanno ripreso a scegliere i viaggi in treno, portandoci addirittura a superare i numeri del periodo pre-pandemia”. Attualmente, tutti i treni di Sncf sono operativi al 100 per cento e il mercato italiano si conferma un bacino dalle elevate potenzialità di sviluppo. “Il nostro obiettivo, perseguito anche con la creazione della nuova lounge presso il binario 1 della stazione di Porta Garibaldi a Milano, è quello di avvicinare il cliente e rispondere in modo sempre più efficiente e puntuale a ogni richiesta del mercato. Sotto questo profilo, sono servizi come wi-fi a bordo, ristorazione, sicurezza, pulizia e puntualità a fare la differenza. Tutti fattori ai quali si associa il discorso ecologico, che riveste un’importanza sempre maggiore soprattutto nelle nuove fasce di clientela".