Binter, alle Canarie volando da Torino e Venezia

Binter prosegue con la sua offerta dedicata al mercato italiano, consolidando l’operatività sugli scali di Torino e Venezia dopo una prima stagione di risultati positivi, per un totale di circa 5mila passeggeri trasportati nei mesi estivi.

Per tutta la stagione invernale prosegue l’offerta dall’aeroporto di Torino a Gran Canaria, mantenendo la schedule di volo che prevede due collegamenti settimanali, il martedì e il sabato, con partenza da Torino alle 16.20 e arrivo a Gran Canaria alle 19.40. Lo scalo veneziano è invece interessato da una variazione di giorni e orari, con novità a partire dal 1 dicembre: sono comunque mantenuti due collegamenti settimanali verso l’arcipelago, rispettivamente il lunedì e il venerdì, con partenza da Venezia alle ore 16.25 e arrivo a Gran Canaria alle 20.05.



Il nuovo orario di volo da Venezia e la continuità dell’offerta da Torino consentono ai viaggiatori di programmare in maniera smart i propri spostamenti. Inoltre, la compagnia offre a tutti i passeggeri la possibilità di usufruire di voli in connessione per le altre isole Canarie senza costi aggiuntivi. Dal 1 dicembre per i passeggeri in partenza da Venezia sarà anche possibile raggiungere Dakar, beneficiando del nuovo orario di volo che consente di volare sulla capitale senegalese con uno scalo a Gran Canaria, nel medesimo giorno.