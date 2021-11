Scoot volerà in Quinta libertà su Londra Gatwick da Singapore via Bangkok

La low cost di Singapore Scoot fa un altro passo in Europa e sfrutta le potenzialità dei voli in Quinta libertà. Dopo avere avviato i collegamenti su Atene e Berlino, la compagnia arriva ora a Londra Gatwick con un collegamento via Bangkok.

L’operativo inizierà in occasione delle festività natalizie con 8 rotazioni in totale, consentendo così di aumentare l’offerta sulla Thailandia oltre che su Singapore, per poi riprendere con l’avvio dell’orario invernale.



L’aeroporto di Londra Gatwick era rimasto orfano del volo su Singapore dopo l’uscita di scena dal lungo raggio low cost di Norwegian Air.