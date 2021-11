Cirio, Piemonte: “Base Ryanair a Torino segno della ripartenza”

di Silvana Piana

"L'inaugurazione della nuova base Ryanair è uno degli eventi che meglio rappresenta la ripartenza". Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, accoglie con favore l'operazione realizzata dal vettore low cost per potenziare e sviluppare la propria operatività sul Torino Airport.

"Dopo i dati confortanti dei mesi estivi, con il ritorno dei turisti esteri in Piemonte - prosegue Cirio -, l'apertura di nuove rotte Ryanair è un'occasione per consolidare la notorietà delle nostre destinazioni. Dietro l'impegno della compagnia c'è un investimento importante dell'aeroporto, per la cui ripresa noi abbiamo stanziato 3 milioni di euro".



Rilanciare il marchio Torino in un momento di difficoltà, ma, nel contempo, di ripartenza: è il tema emerso dall'intervento del neoassessore comunale a Sport, Turismo e Eventi. "Il nostro compito - spiega Domenico Carretta - è riproiettare la città a livello internazionale, di riposizionarla nel posto dove dovrebbe stare. Occorre fare sistema tra le realtà del territorio per dare vita a una comunicazione strutturata, per far capire all'estero quali sono le opportunità e il valore dell'offerta. L'ambizione è vedere aerei pieni di turisti che arrivano all'aeroporto di Torino e che ripartono con l'idea di tornare e di invogliare altre persone a visitare questa città".