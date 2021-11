BA EuroFlyer. Sarebbe questa l’identità della nuova compagnia low cost di British Airways che debutterà, secondo le intenzioni del management, il prossimo mese di marzo con base a Gatwick e che effettuerà voli a corto raggio.



Le mosse precedenti

Dopo la lettera ai dipendenti della scorsa settimana, in cui si annunciava l’avvio a conclusione delle trattative con i sindacati (al momento mancherebbe solo l’accordo con il personale dell’handling) e la conferma delle intenzioni di iniziare a volare per la prossima estate, nei giorni scorsi era stato il ceo Luis Gallego a offrire nuovi spunti: in un’intervista rilasciata a Bloomberg Tv il manager aveva spiegato che la necessità di creare un braccio low cost derivava dal fatto che negli ultimi 10 anni ben 9 volte le operazioni da Gatwick avevano solo generato perdite.

Ora il nuovo passo in avanti con la registrazione del marchio BA EuroFlyer, secondo quanto anticipato da Btn Europe, anche se al momento dalla compagnia non è arrivata alcuna conferma ufficiale.