Air France: 11 destinazioni negli Stati Uniti in inverno

Sarà un ritorno al 90 per cento della capacità offerta nel 2019 quella di Air France nei voli da e per gli Stati Uniti nel corso dell’inverno, con collegamenti su un totale di 11 destinazioni dalla Francia.

L’incremento dei collegamenti sarà inoltre accompagnato da un aumento della capacità su alcune destinazioni dove la riapertura del Paese ha determinato un forte aumento della domanda in particolare per il periodo natalizio: New York, Los Angeles e Miami.



“Questo implicherà l'aggiunta di ulteriori frequenze verso alcune destinazioni – si legge in una nota -, tra cui New York (da 3 a 5 voli giornalieri), Miami (da 7 a 12 voli settimanali) o Los Angeles (da 12 a 17 voli settimanali). Durante questo periodo, Air France riprenderà anche i voli da Parigi-Charles de Gaulle a Seattle, dopo aver sospeso il servizio dall'inizio della crisi del Covid-19”.



Oltre alle rotte già citate sono previsti collegamenti su Boston, Washington DC, Detroit, Atlanta, Chicago, Miami, Houston e San Francisco.