Abu Dhabi, parte il nuovo servizio di trasporto gratuito per i turisti

Si chiama Visit Abu Dhabi Shuttle Bus il nuovo servizio di trasporto gratuito messo in campo dal Dipartimento della Cultura e del Turismo per far scoprire ai turisti locali e internazionali i migliori hotel e le principali attrazioni dell’Emirato.

"Qui ad Abu Dhabi offriamo attrazioni e divertimenti di fama internazionale – ha commentato Ali Hassan Al Shaiba, executive director of tourism and marketing presso Dct Abu Dhabi -, che non mancano mai nei programmi di viaggio dei nostri turisti e che abbiamo deciso di rendere più accessibili. Il servizio permetterà di incrementare l'affluenza alle diverse attrazioni della capitale, sostenendole così nelle loro attività operative".



Il servizio prevede 18 fermate e si sviluppa lungo 2 percorsi chiave, che andranno a toccare 9 hotel, 9 attrazioni e 2 fermate dell'autobus Expo 2020 ad Abu Dhabi.