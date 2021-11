Delta: otto voli giornalieri sull'Italia nell'estate 2022

Una summer con 29 voli giornalieri su 23 Paesi in Europa e un importante ritorno sulla Penisola. Delta si prepara alla prossima estate con la convinzione di un’importante ripresa del traffico tra le due sponde dell’Atlantico e mette in campo un operativo dei tempi migliori.

Per quanto riguarda la Penisola, verranno riattivati i collegamenti sugli gli hub di Milano e Roma da New York e Atlanta mentre sulla Capitale si volerà anche da Boston. Nel dettaglio gli operativi prevedono: due voli giornalieri dalla Grande Mela su entrambe le destinazioni italiane, un bigiornaliero su Roma da Atlanta e un giornaliero su Milano e giornaliero sarà anche la rotta tra Boston e Fiumicino.



Tra le novità assolute del network europeo di Delta le due rotte da Boston per Tel Aviv e Atene.