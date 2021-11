Vueling, in arrivo modifiche alla policy bagagli. Ecco le nuove regole

Modifiche in arrivo per la policy bagagli di Vueling, con le novità che saranno attive a partire dal prossimo 23 novembre. Le modifiche coinvolgeranno la tariffa basic, per la quale verranno introdotte nuove opzioni, così come ci saranno novità legate al bagaglio da caricare in stiva.

Secondo quanto riportato da Preferente, la tariffa Basic consente di portare a bordo gratuitamente un bagaglio senza limitazioni di peso e di dimensioni massime di 40x20x30cm, che deve entrare ed essere posizionato sotto il sedile anteriore. I clienti che scelgono il prezzo più basso possono però anche scegliere di portare il trolley in cabina con un sovraprezzo.



Per tutte le altre fasce tariffarie il trolley resta incluso, con un massimo di 10 kg di peso e dimensioni 55x40x20. Vengono invece inserite quattro fasce di peso per quanto riguarda il bagaglio in stiva, 15, 20, 25 e 30 kg, con un costo che sale progressivamente con l’aumentare del peso.