In treno per scoprire i mercatini di Natale. Db-Öbb annuncia i collegamenti per alcuni dei tradizionali appuntamenti del Trentino Alto-Adige e del Tirolo come Bolzano, Trento, Rovereto, Bressanone fino a Innsbruck o Monaco di Baviera. Le date dei mercatini vanno al 15 novembre al 23 dicembre.

I collegamenti quotidiani per raggiungere il Trentino Alto Adige e l’Austria (capolinea Monaco di Baviera) sono 5. Tutti transitano per Verona, con partenze da Venezia (passando per Padova) e Bologna.