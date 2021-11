Ryanair non mette freni all'espansione del proprio network. Per l'inverno 2021, soltanto tra il 18 ottobre e il 18 novembre, sono circa 250 le nuove rotte operate tra Europa, Nord Africa e Medio Oriente.

31 giorni di fuoco per il vettore irlandese, i nuovi operativi toccheranno 116 aeroporti localizzati in 34 Paesi tra cui una new entry assoluta: lo scalo di Stoccolma Arlanda. Sarà proprio l'hub svedese ad accogliere il maggior numero di queste 250 rotte acquisendone ben 26. Protagonista resta invece l'Italia che arriverà a un totale di 88 collegamenti, seguita dalla Spagna (64), dal Regno Unito (33), dal Marocco (32) e dalla Francia (29).



Alcune connessioni introdotte da Ryanair per la winter vengono lanciate per la prima volta in assoluto, altre, come si legge su simpleflying.com, erano state eliminate e adesso ripristinate. Questa mossa si inserisce nel piano di crescita della compagnia che punta a 225 milioni di passeggeri nel 2026. G. G.