Un altro piccolo passo, ma che per una nuova compagnia (o una start up, come tiene a definirla l’amministratore delegato Fabio Lazzerini) rappresenta una pietra miliare. Per Ita Airways si apre oggi anche l’avventura sul lungo raggio, segmento su cui il piano industriale messo a punto dal management punta molto, con il primo volo tra Roma e New York.

Naturalmente si parte dalla gallina dalle uova d’oro degli Stati Uniti, anche se fino a marzo la rotta al debutto sarà l’unica opportunità in campo per Ita Airways. Il volo Roma Fiumicino – New York JFK sarà operato con 3 freuenze a settimana, che arriveranno a 5 già a inizio dicembre 2021 e fino a 7 nel periodo delle vacanze natalizie. A partire da marzo 2022 saranno operativi i voli di Ita Airways da Roma Fiumicino verso Miami e Boston, e da Milano Malpensa verso New York JFK. Nell’estate 2022 è previsto l’avvio della rotta Roma Fiumicino – Los Angeles.



"Il nostro nuovo volo Roma Fiumicino – New York JFK ha registrato già il gradimento della clientela - commenta il chief commercial officer Emiliana Limosani -, che ha individuato la metropoli americana come la destinazione preferita per le vacanze di Natale e Capodanno. Siamo però solo all’inizio del nostro percorso

Il primo bilancio

Intanto la compagnia ha tracciato un primo bilancio dell’attività svolta dal debutto del 15 ottobre e nelle prime due settimane di operatività si registrano 2.764 voli, di cui 822 internazionali. Il coefficiente di riempimento si ferma al 57 per cento, mentre il tasso di puntualità supera l’84 per cento.



“Bene anche l’andamento delle vendite, che, nella sola settimana dal 18 al 23 ottobre 2021, ha superato di oltre il 50% i target prefissati dalla Compagnia – si legge in una nota -. In particolare, nella giornata del 23 ottobre, si è registrato il record di biglietti venduti dal 26 agosto, data dell’avvio alla commercializzazione di Ita Airways, con il superamento della soglia di 2 milioni di euro di provento”.