L’aeroporto di Berlino Brandeburgo a un anno dall’apertura: c’è il rischio insolvenza

Anche per gli aeroporti l’autunno in corso si sta rivelando ostico nonostante il mercato mostri segnali di ripresa. La lunga pandemia infatti ha progressivamente prosciugato le casse delle società di gestione e alcune di queste rischiano di andare in affanno se non alzare bandiera bianca.

È di qualche giorno fa la notizia della dichiarazione di insolvenza da parte dello scalo di Francoforte Hahn, che, dopo il disimpegno di Ryanair, non è più riuscito a riprendersi. E ora dalla Germania arriva un secondo allarme e questa volta clamoroso.



Secondo quanto riportato da Simpleflying, è stato lo stesso ceo del nuovo aeroporto di Berlino Brandeburgo Aletta von Massenbach a dire a chiare lettere: senza iniezioni di liquidità rischiamo anche noi l’insolvenza. Si arricchisce di un nuovo capitolo la travagliata vicenda dello scalo aperto 12 mesi ma dopo infiniti rinvii e una lievitazione dei costi mai vista prima nel Paese.



Secondo la manager con le disponibilità attuali lo scalo è in grado di andare avanti fino alla prossima primavera, ma a febbraio dovrà onorare un’importante scadenza debitoria e il livello di entrate attuali non è sufficiente per garantire tranquillità.