Novembre si presenta come un mese relativamente tranquillo sotto il profilo delle agitazioni sindacali per quanto riguarda il comparto dei trasporti.

Dal punto di vista del settore aereo, per il momento l’unica data da segnare sul calendario è il 12 novembre, quando il personale del gruppo Aviation Services degli aeroporti di Fiumicino e Ciampino incrocerà le braccia per 4 ore, ovvero dalle 10 alle 14.



Le ferrovie

Il calendario del trasporto ferroviario prevede per il 7 novembre la protesta dei dipendenti Trenitalia dell’impianto manutenzione corrente dell’Alta Velocità di Milano Centrale, che durerà per 8 ore, dalle 9 alle 17. Sempre lo stesso giorno ad astenersi dal lavoro sarà il personale mobile, sale distribuzione e 303 di Trenitalia direzione business regionale di Piemonte e Valle d’Aosta; in questo caso l’agitazione durerà per 23 ore, dalle 3 del 7 novembre alle 2 dell’8 novembre.



Il 14 novembre sarà la volta del personale di macchina e di bordo di Trenitalia, divisione passeggeri regione Liguria: la protesta durerà 8 ore, dalle 9 alle 17.



Per quanto riguarda il trasposto marittimo, invece, l’11 e il 12 novembre sciopererà il personale della società Liberty Lines Regione Sicilia, per tutte le 48 ore.