Iberia-Air Europa: matrimonio più difficile

Un matrimonio travagliato, che potrebbe svanire in un nulla di fatto. La strada verso l’acquisizione di Air Europa da parte di Iberia si starebbe facendo sempre più difficile, stando a quanto affermato da uno dei diretti interessati, ovvero il presidente del vettore del gruppo Iag Javier Sánchez Prieto.

“Sono un po’ più pessimista di prima” ha affermato il manager, secondo quanto riportato da preferente.com. E ha aggiunto: “Dal punto di vista strategico, l’acquisizione è molto importante per il settore”. Prieto ha poi sottolineato che la partita che si sta giocando è “globale”, soprattutto alla luce della nuova classe media emergente in Asia.



Tuttavia, ha affermato Prieto, “ci sono questioni di concorrenza che si concentrano su standard che non hanno una visione strategica”. Il riferimento è ai possibili veti dell’Antitrust Ue a causa della sovrapposizione su alcune rotte dei due vettori, che potrebbero incidere in maniera determinante sulla concorrenza. E proprio questa potrebbe essere la causa che porterebbe a naufragare il progetto.