Breeze Airways, svelato il primo A220-300

Breeze Airways ha alzato il velo sul suo A220-300. Durante un evento di anteprima a Mobile (Alabama), la compagnia aerea ha mostrato l’aeromobile di casa Airbus, il primo di un ordine complessivo di 80 mezzi.

L’aeromobile dovrebbe essere consegnato a Breeze nelle prossime settimane.



La cabina è configurata in due classi da 126 poltrone premium (36 business e 90 economy), dotate di alimentazione e porte Usb per tutti i passeggeri.



La maggiore efficienza degli A220 sosterrà gli obiettivi del nuovo vettore: offrire una grande esperienza di viaggio, con tariffe basse ed elevata flessibilità.



La compagnia opererà servizi non-stop sulle rotte meno servite degli Stati Uniti a tariffe accessibili. Offrirà voli point-to-point da piccoli aeroporti secondari, bypassando gli hub per ridurre i tempi di viaggio.