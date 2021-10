Viaggiare a bordo di taxi volanti dall’aeroporto di Fiumicino al centro città. In venti minuti. Non è fantascienza. A renderlo possibile entro il 2024 potrebbe essere VoloCity, un drone prodotto dalla tedesca Volocopter e presentato al Leonardo da Vinci nell’ambito della partnership siglata con Atlantia e Aeroporti di Roma per il debutto dei taxi aerei elettrici nella Capitale.

“Questo tipo di mobilità - ha sottolineato il presidente di Adr, Claudio De Vincenti - aprirà le porte a un futuro di collegamenti molto innovativi e più sostenibili. Andranno regolamentati, ma a questo penserà l’Enac. Il grande lavoro che sta facendo ci fa pensare che riusciremo ad avviare la connessione entro i prossimi tre anni”.



Operato in modalità elettrica, e dunque senza emissioni di CO2, il nuovo servizio collegherà l’hub di Fiumicino a varie località di Roma, tramite i cosiddetti vertiporti. “Siamo nati dieci anni fa e l’ultimo tassello - ha spiegato il cco di Volocopter, Christian Bauer - è la possibilità di ottenere la licenza commerciale per il trasporto passeggeri, che - ha aggiunto - contiamo di acquisire entro i prossimi tre anni”.



Il VoloCity rimarrà esposto fino al 30 ottobre al Terminal 3 di Fiumicino. Dal 2 al 4 novembre si sposterà invece nel centro di Roma, a piazza San Silvestro.