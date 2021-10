Ryanair incrementa le rotte sulla Giordania con 22 voli totali

Sei nuovi voli, 22 in totale, per collegare la Giordania con l’Europa. È questa la sfida di Ryanair, che ha lanciato 16 voli in totale da Amman, con 5 nuove rotte per Madrid, Parigi-Beauvais, Poznan, Roma-Ciampino e Vienna e 6 voli da Aqaba, fra le quali una nuova rotta su Vienna.

"La firma dell’accordo da parte del JTB e Ryanair ,che raggiunge un totale di 22 rotte verso la Giordania, aumenterà il numero di turisti, producendo soluzioni di trasporto sostenibili che saranno fatte proprie da tutti i governatorati del Regno Hashemita, creando nuove opportunità di lavoro per il settore. Con l'aggiunta di queste nuove sei rotte, ci sarà un aumento del numero di turisti nel regno con una media di 39.000 turisti per la prossima stagione invernale ed estiva, e un impatto finanziario positivo su tutti i settori del turismo" ha spiegato Abed Al Razzaq Arabiyat, ’amministratore delegato del Jordan Tourism Board.



I viaggiatori europei possono ora prenotare una delle nuove rotte invernali di Ryanair su Amman o Aqaba, da Madrid, Parigi-Beauvais, Poznan, Roma-Ciampino, e Vienna.